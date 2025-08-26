Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die anfänglichen Verluste abgeschüttelt und notiert in etwa auf dem Vortagesniveau. Das Gros der Titel verzeichnet zwar Abgaben, anziehende Kurse bei den Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche grenzen diese aber ein. Deren defensive Qualitäten seien gefragt, heisst es am Markt. Denn in der grossen weiten Welt nähmen die Unsicherheiten gerade wieder einmal markant zu. Da ist zum einen die Regierungskrise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
