Kostals dreiphasiger Wechselrichter G3 kann künftig auch mit Hochvoltbatterien betrieben werden. Ein Update auf 820 Volt macht das möglich. Wechselrichterproduzent Kostal macht sein dreiphasiges Produkt Plenticore G3 durch ein Update für mehr Batterien kompatibel. Es geht um die Erhöhung der maximalen Batteriespannung auf 820 Volt Gleichstrom (DC). Damit eröffne sich laut Kostal ein erweitertes Spektrum an kompatiblen Hochvolt-Batterien.Die neue Kompatibilität zeige zudem, dass der Plenticore G3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
