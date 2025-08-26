DJ Mercedes-Benz verkauft Anteile an Nissan Motor - Agentur

DOW JONES--Der Pensionsfonds von Mercedes-Benz hat einem Agenturbericht zufolge seinen Anteil an Nissan Motor verkauft. Wie Reuters unter Berufung auf eine ungenannte Quelle berichtet, wurden 3,8 Prozent an Nissan für 47,83 Milliarden Yen, umgerechnet rund 279 Millionen Euro, veräußert. Die Aktien seien zu einem Preis von 341,3 Yen pro Stück, was einem Abschlag von 5,98 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Nissan am Montag von 363 Yen entspricht, verkauft worden. Nissan lehnte eine Stellungnahme ab.

Mercedes-Benz erklärte, dass man über eine vorherige Stellungnahme hinaus keine unmittelbaren Kommentare abgeben werde. Am Montag hatte ein Sprecher des DAX-Konzerns erklärt, dass man die Nissan-Anteile verkauft habe, da sie keine strategische Bedeutung hätten. Der Verkauf sei eine Bereinigung des Portfolios.

