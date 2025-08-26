Iqony hat gemeinsam mit dem Start-up Trace Electricity eine Plattform entwickelt, um Betreibern von Photovoltaik- und Windkraftanlagen innerhalb weniger Minuten eine Preisindikation für die Direktvermarktung zu liefern. Noch in diesem Jahr soll das Tool auf weitere Anwendungsfälle wie PPAs ausgeweitet werden. Einen Online-Angebots-Konfigurator für die Direktvermarktung haben Iqony und das Start-up Trace Electricity entwickelt und am Dienstag auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit erhielten Betreiber von Photovoltaik- und Windkraftanlagen mit wenigen Schritten und binnen weniger Minuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland