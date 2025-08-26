Iqony bietet ein neues Online-Tool für die Betreiber von Photovoltaik- und Windenergieanlagen an. Sie können sich dort Angebote zur Direktvermarktung ihres Stroms einholen. Gemeinsam mit dem Start-Up Trace Electricity hat die Essener Iqony einen innovativen Online-Angebots-Konfigurator für die Direktvermarktung entwickelt. Das teilte die Steag-Tochter mit. Mit dem neuen Tool können Betreiber von Windenergie- und Solaranlagen eine Preisindikation erhalten.Der neue Online-Angebots-Konfigurator verstehe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
