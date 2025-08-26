Dr. Peter Ott wird mit Wirkung zum 01.10.2025 in den Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG berufen. Der Finanz- und Risikomanagementexperte tritt damit die Nachfolge von Dr. Jürgen Voß an. Ott war in den letzten 20 Jahren Partner bei KPMG und EY. Bei der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG steht ein Wechsel im Vorstand an: Dr. Peter Ott wird mit Wirkung zum 01.10.2025 vom Aufsichtsrat in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Damit tritt der 57-jährige Ott, der in den letzten 20 Jahren Partner bei KPMG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact