Der Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF investiert in europäische Unternehmen, die in den Bereichen Rüstungsindustrie, Raumfahrt und Cybersicherheit tätig sind. Unternehmen werden anhand von zwei Kriterien ausgewählt: Umsatzanteil aus den relevanten Sektoren und Anzahl der hochwertigen Patente.
Name: Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF
Produktfamilie: Xtrackers
Anlageklasse: Aktien ETF
ISIN: LU3061478973
Kürzel: XDEF (EUR)
Produktkosten: 0,15%
Ertragsverwendung: thesaurierend
Das Produktangebot im ETF & ETP-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.521 ETFs, 203 ETCs und 278 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 25 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs und ETPs in Europa.
Weitere Informationen:
https://www.xetra.com/xetra-de/instrumente/etfs-etps
