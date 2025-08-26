The following instruments on XETRA do have their first trading 26.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.08.2025
Aktien
1 US3455233029 Foresight Autonomous Holdings Ltd. ADR
2 CA6901611047 OverActive Media Corp.
3 CA00971M5028 Akanda Corp.
4 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp.
5 US16385C2035 Chemomab Therapeutics Ltd. ADR
6 CA75889D2086 Regency Silver Corp.
Anleihen/ETF
1 USU00813AC63 AECOM
2 AU3CB0325280 HSBC Holdings PLC
3 AU3CB0325298 HSBC Holdings PLC
4 AU3CB0258564 JPMorgan Chase & Co.
5 XS3146741031 Saltaire Finance PLC
6 XS3162352630 Ford Motor Credit Co. LLC
7 USX6000LAF14 Nordea Bank Abp
8 US88080TAC80 Terawulf Inc.
9 DE000HEL4AM9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000A383WC0 Stadtsparkasse Düsseldorf
11 DE000A1PG2M0 Stadtsparkasse Düsseldorf
12 LU3061478973 Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.08.2025
Aktien
1 US3455233029 Foresight Autonomous Holdings Ltd. ADR
2 CA6901611047 OverActive Media Corp.
3 CA00971M5028 Akanda Corp.
4 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp.
5 US16385C2035 Chemomab Therapeutics Ltd. ADR
6 CA75889D2086 Regency Silver Corp.
Anleihen/ETF
1 USU00813AC63 AECOM
2 AU3CB0325280 HSBC Holdings PLC
3 AU3CB0325298 HSBC Holdings PLC
4 AU3CB0258564 JPMorgan Chase & Co.
5 XS3146741031 Saltaire Finance PLC
6 XS3162352630 Ford Motor Credit Co. LLC
7 USX6000LAF14 Nordea Bank Abp
8 US88080TAC80 Terawulf Inc.
9 DE000HEL4AM9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000A383WC0 Stadtsparkasse Düsseldorf
11 DE000A1PG2M0 Stadtsparkasse Düsseldorf
12 LU3061478973 Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF
