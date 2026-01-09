The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2026
ISIN Name
CA00971M5028 AKANDA CORP.NEW 8/2025
IT0005446700 A.L.A. S.P.A. O.N.
US025816DC04 AMER.EXPRESS 23/26
US025816DD86 AMER.EXPRESS 23/26 FLR
