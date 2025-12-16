Was für ein Wahnsinn am Silbermarkt! Der kleine "Bruder von Gold" hat in den vergangenen Tagen einen historischen Sprung hingelegt und erstmals die Marke von 64 USD je Unze angelaufen, ein Niveau, das die extreme Anspannung zwischen realer Verfügbarkeit und globaler Nachfrage widerspiegelt. Anders als beim legendären Hunt-Squeeze im Jahr 1980, als wenige Akteure den Markt fast im Alleingang leerkauften, speist sich die heutige Hausse aus einem breiten, strukturellen Defizit über viele Jahre hinweg. Diese Knappheit wird einerseits von der boomenden industriellen Nutzung in Photovoltaik, Elektronik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...