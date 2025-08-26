

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.08.2025 / 13:49 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: M2 Venture GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Vorname: Stefan Nachname(n): Mittnik Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rubean AG

b) LEI

391200FE9HIZMPWLOP18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005120802

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,14 EUR 9.557,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,1400 EUR 9.557,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XFRA





