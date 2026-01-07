EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Rubean AG präsentiert SoftPOS-Lösung in New York



07.01.2026

Rubean AG präsentiert SoftPOS-Lösung in New York Präsentation am Stand von Zebra Technologies auf der NFR 2026 (National Retail Federation)

Rubean SoftPOS bietet flexible Zahlungsakzeptanz und Ausfallsicherheit für den Einzelhandel München, den 7. Januar 2026 Die Rubean AG, ein führender Anbieter von White-Label-SoftPOS- und Zahlungstechnologielösungen, wird Rubean SoftPOS live auf mobilen Geräten von Zebra am Stand von Zebra Technologies (Nr. 3303) auf der NRF 2026 vom 11. bis 13. Januar im Jacob K. Javits Convention Center in New York City vorstellen. Rubean ist ein registrierter ISV- und Reseller-Partner im preisgekrönten PartnerConnect-Programm von Zebra. Rubean SoftPOS verwandelt mobile Geräte von Zebra in vielseitige Zahlungsterminals, mit denen Einzelhändler kontaktlose Kartenzahlungen direkt auf mobilen Computern, Tablets, Personal-Shopper-Geräten und Kiosk-Computern akzeptieren können. Die Lösung unterstützt alle gängigen Zahlungssysteme und Acquirer und bietet Einzelhändlern und anderen Händlern eine beispiellose Flexibilität bei der Zahlungsakzeptanz. Auf der NRF stellt Rubean Backup-POS vor, eine softwarebasierte Notfallkasse für Einzelhändler, die auf Geräten von Zebra läuft. Rubean Backup-POS dient als wichtige Absicherung für die Geschäftskontinuität und ermöglicht Zahlungen auf Zebra-Geräten auch in kritischen Situationen, z. B. wenn ein Einzelhändler Ausfälle des Hauptzahlungssystems, der Stromversorgung, der Internetverbindung oder des zentralen Kassensystems erlebt. In solchen Situationen kann jedes Zebra-Gerät einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb gewährleisten und die Einnahmen der Einzelhändler schützen. "Wir freuen uns sehr, auf der NRF 2026 mit Zebra Technologies zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, wie Rubean SoftPOS Einzelhändlern in ganz Europa und Nordamerika eine flexible und zuverlässige Zahlungsabwicklung ermöglicht. Diese Partnerschaft kommt unseren Kunden im Einzelhandel und im Gastgewerbe zugute, indem sie die Hardware-Komplexität reduziert, Kosten senkt, neue mobile Anwendungsfälle ermöglicht und einen wichtigen Schutz für die Geschäftskontinuität bietet, wenn die primären Zahlungssysteme nicht verfügbar sind", sagte Dr. Hermann Geupel, Co-CEO der Rubean AG. Die mobilen Computer, Tablets und Kiosksysteme von Zebra bieten die robuste Plattform, die für die Zahlungsabwicklung auf Unternehmensebene in anspruchsvollen Einzelhandels- und Gastgewerbeumgebungen erforderlich ist. Durch den Einsatz von Rubean SoftPOS auf Zebra-Hardware erhalten Einzelhändler eine umfassende Lösung, die die branchenführende Technologie von Zebra mit der fortschrittlichen Zahlungsexpertise von Rubean kombiniert. Beide Teile zusammen bieten eine zuverlässige Lösung, die "einfach funktioniert". Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com



