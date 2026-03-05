EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Expansion

Rubean AG erhöht Umsatz in 2025 um 100 Prozent auf 3,8 Mio. Euro Umsatz des FinTech-Unternehmens erneut verdoppelt

Deutlich steigende User-Zahlen

Erstmals über 100.000 User München, den 5. März 2026. Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) hat sein starkes Umsatzwachstum im vergangenen Geschäftsjahr fortgesetzt. Nach einer Verdoppelung in 2024 gegenüber 2023 stieg der Konzernumsatz im Jahr 2025 nach vorläufigen Zahlen wieder um fast 100 Prozent von 1,94 Mio. Euro auf 3,82 Mio. Euro. Der Umsatz resultiert in großen Teilen aus Einmalumsätzen. Darüber hinaus hat die Zahl der User insgesamt zugenommen und zum Jahreswechsel die Marke von 100.000 überschritten. Rubean profitiert von der wachsenden Zahl von inzwischen 19 angebundenen Banken und Acquirern, die für die zunehmende Verbreitung der SoftPOS-Lösung von Rubean sorgen. Wachsende Umsätze erzielt Rubean neben dem Inland vor allem in Spanien, Osteuropa und Großbritannien. Erste Schritte wurden in Übersee (Nord- und Südamerika) gemacht. Die Rubean SoftPOS-Lösung wird zunehmend von Lieferdiensten und insbesondere großen Paketzusteller-Organisationen sowie im Einzelhandel, Supermärkten, im Gastgewerbe und in der Pannenhilfe eingesetzt. Täglich werden bereits bis zu 100.000 Bezahlvorgänge mit der Rubean App über die Rubean SaaS Plattform abgewickelt. Auch im Berichtsjahr stand der Ausbau des Unternehmens mit der weiteren Produktentwicklung und vor allem des Vertriebs im Vordergrund. "Starke Weiterentwicklungen und Anbindungen an neue Banken und Acquirer der voll zertifizierten Plattform haben im Ergebnis die monatliche Break-even-Schwelle in das laufende Jahr 2026 verschoben", sagt Co-CEO Jochen Pielage. "Im gut begonnenen Geschäftsjahr 2026 erwarten wir erneut starkes Wachstum mindestens im hohen zweistelligen Prozentbereich." Die endgültigen Zahlen des Geschäftsjahres 2025 werden auf der Hauptversammlung des Unternehmens, welche für den 08. Juli 2026 geplant ist, vorgelegt. Die förmliche Einberufung mit Tagesordnung erfolgt frist- und formgerecht zu einem späteren Zeitpunkt. Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile SoftPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern und Lieferanten ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige SoftPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

