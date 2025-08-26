© Foto: Matt Rourke - APElon Musks KI-Startup xAI hat Apple und OpenAI verklagt. In der Klage wirft das Unternehmen beiden Tech-Giganten eine wettbewerbswidrige Absprache vor. Ziel sei es gewesen, Konkurrenten im Markt für generative künstliche Intelligenz (KI) auszuschalten. Die Klage behauptet, Apple habe Super-Apps und Chatbot-Konkurrenten wie Musks eigenen Grok im App Store systematisch benachteiligt. Gleichzeitig habe OpenAI durch die Integration seines ChatGPT in Apple-Produkte eine bevorzugte Behandlung erhalten. "In einem verzweifelten Versuch, sein Smartphone-Monopol zu schützen, hat sich Apple mit OpenAI zusammengeschlossen, um Wettbewerb und Innovation im Bereich KI zu behindern", heißt es in der der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE