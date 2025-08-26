Das Robotaxi ist einer der zentralen Bausteine für Tesla. Der wirkliche Durchbruch ist dem Konzern aktuell jedoch noch nicht gelungen. Vor allem der rein kamerabasierte Ansatz für das autonome Fahren steht in der Kritik - zuletzt erneut durch Uber-CEO Dara Khosrowshahi. Elon Musk lässt die Worte nicht unkommentiert und holt auf X zum Gegenschlag aus.In einem Bloomberg-Interview betonte Khosrowshahi jüngst, dass autonome Fahrzeuge "übermenschliche Sicherheit" erreichen müssten. Mit Kameras allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär