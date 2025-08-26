Anzeige
WKN: A1XF0V | ISIN: CA77273P2017 | Ticker-Symbol: RJIB
Tradegate
26.08.25 | 16:18
0,658 Euro
+11,90 % +0,070
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ROCK TECH LITHIUM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROCK TECH LITHIUM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,6500,66616:21
0,6460,65816:18
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ENERTRAG
ENERTRAG SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ENERTRAG SE97,500,00 %
ROCK TECH LITHIUM INC0,658+11,90 %
