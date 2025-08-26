Das Rennen um die beste Abnehmpille ist längst eröffnet. Und einmal mehr bietet sich das Top-Duo im aufstrebenden Adipositas-Markt die Stirn: Eli Lilly und Novo Nordisk. Während die Dänen ihre Abnehmspritze Wegovy (Semaglutid) auch in Pillenform zur Zulassung führen wollen, setzt der US-Rivale auf Orfoglipron. Weitere Studiendaten unterfüttern die Zulassungsaussichten für Eli Lilly.Die Amerikaner haben am Dienstag erste Daten aus der ATTAIN-2-Studie vorgelegt. Demnach konnte Eli Lilly bei diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
