Am Dienstag ist am US-Aktienmarkt nur mit einem verhaltenen Handelsstart zu rechnen. Neue Zollandrohungen der US-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sorgen für Zurückhaltung am Aktienmarkt. Wie so oft gibt es auch heute vorm Handelsstart einige Einzelwerte mit stärkeren Kursbewegungen. Neue Konjunkturdaten stützen nur wenig. So die Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter etwa besser als erwartet ausgefallenen. Auf der Agenda stehen nach dem Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär