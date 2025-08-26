Neue Zollandrohungen der US-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed dürften am Dienstag am US-Aktienmarkt für einen verhaltenen Handelsstart sorgen. Die besser als erwartet ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter stützten allenfalls geringfügig. Auf der Agenda stehen nach dem Handelsstart noch Häuserdaten und Daten zum Verbrauchervertrauen im August. Am Montag hatte der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial seinem am Freitag erreichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
