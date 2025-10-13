Nach einer turbulenten Woche an den Börsen zeigt sich der DAX zum Wochenstart wieder etwas fester. US-Präsident Donald Trump sorgt mit einem versöhnlichen Social-Media-Post Richtung China für Erleichterung an den Märkten - nach Tagen voller Unsicherheit im Zollstreit. Doch bleibt die Entspannung nachhaltig?Im Fokus stehen heute unter anderem Volkswagen, Porsche und BASF: Bei den Autobauern wird über mögliche Sparkurse diskutiert, während BASF mit einem Milliardenverkauf seines Coatings-Geschäfts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
