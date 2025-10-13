© Foto: Dall-ECantor-Fitzgerald-Analyst C. J. Muse sieht Nvidia trotz Rekordkurs erst am Anfang des gigantischen KI-Booms und erwartet weiteres massives Wachstum.Der Höhenflug von Nvidia könnte noch lange nicht zu Ende sein. Die Investmentbank Cantor Fitzgerald hat ihr Kursziel für den US-Chiphersteller von 240 auf 300 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 59 Prozent. Die Einstufung bleibt auf Overweight. Analyst C. J. Muse sieht den Konzern fest als Hauptprofiteur des weltweiten KI-Infrastrukturbooms positioniert. KI-Nachfrage auf Rekordniveau Muse begründet seine optimistische Prognose mit einer massiven Nachfrage nach KI-Rechenleistung. In den vergangenen 12 bis 16 Wochen …Den vollständigen Artikel lesen ...
