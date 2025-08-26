Die Commerzbank-Aktie rauscht am Dienstag kräftig nach unten und verliert fast sieben Prozent. Damit ist der Titel der mit Abstand größte Verlierer im DAX. Nach der steilen Rally der vergangenen Monate müssen Anleger nun einen deutlichen Dämpfer verkraften. DER AKTIONÄR verrät die Gründe für den heutigen Ausverkauf.Hintergrund des Kursrutsches bei der Commerzbank ist unter anderem eine frische Abstufung durch die Bank of America. Analyst Tarik El Mejjad senkte die Einstufung von "Neutral" auf "Underperform".Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär