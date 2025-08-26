Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

ABO Energy geht strategische Partnerschaft mit Hydropulse ein

ABO Energy ist eine strategische Partnerschaft mit Hydropulse eingegangen, einer neuen "Build-Own-Operate"-Tochtergesellschaft von ITM Power. Das Geschäftsmodell von Hydropulse umfasst das Errichten, Besitzen und Betreiben von Elektrolyseuren.

ABO Energy bringt Kontakte zu potenziellen industriellen Abnehmern grünen Wasserstoffs, internationale Entwicklungserfahrung und Wasserstoff-Projekte in die Partnerschaft ein. Hydropulse die Expertise beim Bau und Betrieb modularer, containerisierter Produktionsanlagen - basierend auf der marktführenden Elektrolysetechnik von ITM.

Durch die Bündelung von Entwicklungskompetenz und Kapitalinvestitionen in Wasserstoffanlagen werden die beiden Unternehmen gemeinsam Mehrwert ...

