Die erst vor wenigen Wochen gegründete ITM-Power-Tochtergesellschaft Hydropulse hat am Dienstag eine neue strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Zusammen mit der in Deutschland beheimateten ABO Energy soll das Realisieren von Wasserstoff-Projekten schneller vorangebracht und damit ein Mehrwert geschaffen werden.Gemeinsam sollen dezentrale Wasserstoffproduktionsanlagen an oder in der Nähe von Endverbraucherstandorten entwickelt werden. Diese Entwicklung beinhalte unter anderem Genehmigungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär