Der lateinamerikanische E-Commerce-Gigant MercadoLibre ist nicht nur ein Versandhändler sondern betreibt auch eine Zahlungsplattform. Diese soll nun zum nächsten Wachstumstreiber werden. Laut einer Studie des Wirtschaftsberatungsunternehmens Invecq besitzen sechs von zehn Argentiniern keine Kreditkarte. Ein großer Teil der Bevölkerung hat aufgrund hoher Kosten oder fehlendem Kredit-Score keinen Zugang zu Finanzierungen. Mercado Pago begegnet diesem Problem mit einem eigenen, KI-basierten Scoring-Modell, das es auch Menschen ohne traditionelle Kredithistorie ermöglicht, eine maßgeschneiderte Kreditlinie zu erhalten. Diese Strategie könnte MercadoLibre helfen, die Finanzlücke in Argentinien …
