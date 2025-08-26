BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute seine Teilnahme an der 23. jährlichen Global Healthcare Conference von Morgan Stanley am 8. September 2025 bekannt, wo es um 1:50 p.m. EDT an einem Kamingespräch teilnehmen wird.

Der Live-Webcast dieser Veranstaltung ist über den Investorenbereich der Website des Unternehmens zugänglich unter https://ir.beonemedicines.com, https://hkexir.beonemedicines.com, https://sseir.beonemedicines.com. Zudem wird eine archivierte Aufzeichnung der Webcast-Übertragung auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über BeOne Medicines

BeOne Medicines ist ein global tätiges Onkologieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Es entdeckt und entwickelt innovative Behandlungen, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich und erschwinglich sind. Das Portfolio umfasst Hämatologie und feste Tumore. BeOne treibt die Entwicklung seiner neuartigen Therapien intern und durch Partnerschaften voran. Das Unternehmen beschäftigt 11.000 Mitarbeiter, die in Niederlassungen auf sechs Kontinenten tätig sind. So soll der Zugang zu Medikamenten für alle Patienten, die sie benötigen, erleichtert werden.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com

