Svenska Handelsbanken (SHB) hat ihre Kaufempfehlung für Novo Nordisk bestätigt und den dänischen Pharmakonzern erneut als Favoriten im Gesundheitssektor eingestuft. Ausschlaggebend sei insbesondere die Aussicht auf eine orale Version des Adipositas-Mittels Wegovy in den USA. "Das Präparat in Tablettenform könnte ein echter Gamechanger werden", heißt es in der Analyse. Eine Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA wird im vierten Quartal erwartet, der Marktstart könnte bereits 2026 ohne Lieferbeschränkungen erfolgen.
