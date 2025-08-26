Lustloser Sommerhandel an den deutschen Aktienmärkten. DAX und MDAX geben nach, während an den internationalen Börsen Pharmawerte erneut für Schlagzeilen sorgen. Donald Trumps Machtkampf mit der US-Notenbank Fed und seine neuen Zolldrohungen haben den DAX am Dienstag etwas zugesetzt. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,50 Prozent im Minus bei 24.152,87 Punkten, womit er seine frühen Verluste etwas eindämmte. Zudem schaffte er es wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
