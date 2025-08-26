Versöhnlicher Handelsabschluss am Dienstag. War der DAX im frühen Xetra-Handel noch bis auf 24.037 Punkte abgesackt, konnte er sein Minus am Nachmittag verkleinern. Unsicherheiten kamen aus den USA, wo sich der Zoff um die Fed zuspitzt. Auch eine drohende erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China vergraulte viele Anleger. Im frühen Handel war der Leitindex DAX noch unter die als kurzfristiger Trendindikator angesehene 21-Tage-Linie auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
