Die DUH, die Stadt Bonn, die Gemeinde Bakum, das Bündnis Bürgerenergie und der Bundesverband Stecker-Solar fordern eine bürgernahe Energiewende. Dazu haben sie zehn Punkte zusammengetragen, die einen weiteren Ausbau der Photovoltaik-Dachanlagen im Gewerbe sowie für Kommunen und Bürger sicherstellen sollen. Der "Realitätscheck" für die Energiewende, den Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beauftragt hat, wird in Kürze veröffentlicht. Im Vorfeld befürchten viele Erneuerbaren-Vertreter das Schlimmste und fordern daher von der Ministerin ein klares Bekenntnis zu Energiewende. So auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland