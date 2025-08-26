EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Geratherm Medical AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte-coc68
