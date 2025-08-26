Zürich - Der Schweizer Aktien hat am Dienstag klar im Minus geschlossen. Die Attacken von Attacken von US-Präsident Donald Trump in alle Richtungen veranlassten die Anleger zur Vorsicht. So verpuffte denn auch ein Erholungsversuch am Mittag, als der SMI in den grünen Bereich vorstiess, komplett. Den drei Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé, welche die Erholung gestützt hatten, ging am Nachmittag die Luft aus. Denn in weiten Teilen der Welt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab