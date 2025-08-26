Paris / London / Zürich - Anleger haben am Dienstag wegen politischer Unsicherheit in Frankreich einen Bogen um europäische Aktien gemacht. Hinzu kamen Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sowie neue Zolldrohungen aus Washington in Richtung China, die Anleger zurückhaltend agieren liessen. Der Leitindex EuroStoxx 50 gab letztlich um 1,11 Prozent auf 5.383,68 Punkte nach, womit das Leitbarometer der Eurozone sein Minus vom Vortag ausweitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab