Das im Jahr 2021 fusionierte Unternehmen besitzt Europas größte Stammzellenbank mit einem Marktanteil von 67 Prozent. Mit der Expansion in den Nahen Osten soll das Wachstum weiter angekurbelt werden. Globales Netzwerk Die FamiCord AG (ISIN: DE000A0BL849), die im Jahr 2021 aus der Fusion der polnischen PBKM und der deutschen Vita 34 hervorgegangen ist, besitzt Europas größte Nabelschnurblutbank und die drittgrößte weltweit. Das Unternehmen ist auf die Entnahme, Aufbereitung und Lagerung von Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und Plazenta für medizinische Zwecke spezialisiert. Es besteht aus 32 Tochterunternehmen und 20 internationalen Marken, die zusammen mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigen.
