nvidia ist längst mehr als nur ein Tech-Konzern - die Aktie bewegt ganze Märkte. Mit einem Anteil von acht Prozent im S&P 500 reicht schon ein kleiner Kursausschlag, um die Wall Street ins Wanken zu bringen. Doch kann Nvidia die gigantischen Erwartungen wirklich noch erfüllen - In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über die Rolle von China und der US-Regierung und ob die Aktie inzwischen überhitzt ist oder noch weiteres Potenzial bietet. Ein Gespräch über Hype, Realität und die Frage, ob eine einzige Aktie die Macht hat, die Börsen weltweit in Bewegung zu setzen.
