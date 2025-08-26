Anzeige / Werbung

Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)

Fundamentalanalyse trifft auf Charttechnik, so starteten wir das dritte Webinar dieser Reihe zwischen Michael & Andreas, welche ihre Einschätzungen und Ideen live zu vielleicht noch unbekannten Aktien gern teilen. Es sind wieder 3 Werte, die heute näher vorgestellt werden und von denen zumindest Apple und allen bekannt sein dürfte. Damit beginnen wir auch die Diskussion und zeigen auf, welche bahnbrechenden Erfindungen aus dem Konzern stammen. Dies weckt natürlich auch hohe Erwartungen an die nächste iPhone-Generation, die im September vorgestellt werden soll. Womöglich nimmt der Aktienkurs hier schon eine positive Überraschung vorweg, da sich der Kurs über eine Support-Schwelle etablieren konnte.

Binnen 30 Minuten wird das Thema Börse so kurzweilig präsentiert, wie du es garantiert noch nicht erlebt hast. Zwischen informativ, ehrlich und manchmal frech, stimmt natürlich auch die professionell formulierte Beschreibung der 3 Firmen, welche heute vorgestellt werden. Neben Apple kommt auch Canopy Growth, der größte Cannabis-Wert an der Börse, zur Sprache. Das Unternehmen arbeitet hart an der Begrenzung der Schulden, da die Barmittel immer weiter abschmelzen und noch keine Gewinnschwelle erreicht werden konnte. Was macht das Unternehmen so besonders und was zeigt das Chartbild für ein Szenario auf?

