© Foto: Mark Lennihan/AP/dpaInteractive Brokers wurde in den S&P 500 aufgenommen. Der Markt hatte ursprünglich mit dem Broker Robinhood gerechnet.Interactive Brokers ist in den S&P 500-Index aufgenommen worden, das teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am späten Montagnachmittag mit. Die Aktie von Interactive Brokers stieg nach Bekanntgabe der Nachricht im nachbörslichen Handel um mehr als 4 Prozent, nachdem sie den regulären Handelstag mit einem Plus von weniger als 1 Prozent beendet hatte. Am Dienstag trübte sich das Bild etwas ein, die AKtie startete zur Börsenöffnung leit im roten Terrain. Laut S&P Dow Jones Indices wird das Fintech-Unternehmen Walgreens Boots Alliance im S&P 500 ersetzen, da der …Den vollständigen Artikel lesen ...
