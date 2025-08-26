"Keine Schande" ist für Donald Trump der Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel (DER AKTIONÄR berichtete). Laut dem US-Präsidenten soll es auch kein Einzelfall bleiben. Tatsächlich überlegt die USA offenbar, ob man nicht auch Anteile an führenden Rüstungsunternehmen wie etwa Lockheed Martin erwerben sollte. Die Aktien steigen in freudiger Erwartung. Nach dem Erwerb einer Beteiligung an Intel erwägen Vertreter der Trump-Regierung und Militärführer Berichten zufolge, ob die USA nicht auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
