© Foto: DALL*EKann Nvidia erneut die Erwartungen der Wall Street pulverisieren? Crasht die Aktie oder geben die Geschäftszahlen neuen Aufschwung für die Anteilsscheine des Chip-Riesen?Nvidia ist längst mehr als nur ein Tech-Konzern - die Aktie bewegt ganze Märkte. Mit einem Anteil von acht Prozent im S&P 500 reicht schon ein kleiner Kursausschlag, um die Wall Street ins Wanken zu bringen. [spotify]0Ws5u4fcV1Nz4n5ebTPVG5[/spotify] Die Aktie ist in 673 verschiedenen Fonds vertreten, deren Gesamtbesitz über 3,5 Milliarden Aktien beträgt - was ihre Rolle als Eckpfeiler in unzähligen Anlegerportfolios unterstreicht. Analysten erwarten, dass der Chiphersteller einen Gewinn von 0,98 US-Dollar pro Aktie bei …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE