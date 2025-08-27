Die Knappheit an Rohstoffen hat sich seit dem Ukraine-Konflikt signifikant verschärft. Auch die Sanktionen und Zollpolitik der USA erhöhte die Reaktion von Rohstofflieferländern deutlich und so kürzte China in verschiedenen Bereichen den Export von bestimmten Rohstoffen oder Verbot diesen grundsätzlich. Auch die deutsche Industrie hat durch arg strapazierte Lieferketten u. a. wegen den Sanktionen gegen Russland den direkten Zugriff auf viele wichtige und vor allem günstige Rohstoffe verloren. Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor