Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Thomas Bauer übernimmt Interimspräsidium der BLKB



27.08.2025 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat an seiner gestrigen Sitzung entschieden, Dr. Thomas Bauer als Interimspräsidenten des Bankrats der BLKB einzusetzen. Er übernimmt das Amt per 1. September 2025. Liestal, 27. August 2025 Mit der Wahl von Thomas Bauer als Interimspräsident des Bankrats der BLKB stellt der Regierungsrat die Führung der Bank sicher und schafft optimale Bedingungen, bis das künftige Bankratspräsidium und der oder die neue CEO bestimmt sind. Thomas Bauer ist ein unabhängiger Fachexperte mit einem sehr fundierten Bankfachwissen; seine Publikationen finden nationale Beachtung. Seine beruflichen Stationen führten ihn unter anderem in den Bankenbereich und er nahm Einsitz in Fachgremien, war lange Jahre als Berater und mit der Leitung anspruchsvoller Mandate betraut. Thomas Bauer war ausserdem Präsident des Verwaltungsrats der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und setzt sich intensiv für den Dialog zwischen der Finanzbranche und den Behörden ein. Die Wahl von Thomas Bauer erfolgt befristet bis voraussichtlich für die Dauer eines Jahres. Die Vorbereitungen zur Wahl des neuen, definitiven Bankratspräsidiums sind bereits in die Wege geleitet. Ziel ist eine Besetzung der Funktion per 1. Juli 2026, wobei eine frühere Wahl und Übergabe angestrebt wird. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass Thomas Bauer mit seiner umfassenden, vielseitigen Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Bankrecht, seinen Kontakten und seiner Verankerung in der Region als Interimspräsident die nötige Ruhe und Weitsicht mitbringt. An dieser Stelle dankt der Regierungsrat Nadia Tarolli Schmidt, die als stellvertretende Bankratspräsidentin übergangsweise das Präsidium ad interim übernommen hatte. Auch dankt der Regierungsrat Thomas Schneider für sein Engagement in den vergangenen sieben Jahren als Bankratspräsident. Die BLKB ist eine stabile und sichere Bank mit einer starken Eigenkapitalbasis. Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien . Medienmitteilung (PDF) Mediencenter (Logo und Fotos) Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 36 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit - «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant bank ag, der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG (vormals BLKB Services AG) den BLKB-Konzern. Die radicant bank ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

Ende der Adhoc-Mitteilung