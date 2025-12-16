Genf / Liestal - Für die Kunden der vor der Einstellung stehenden Online-Bank Radicant ist eine Anschlusslösung gefunden worden. Sie können zur Schweizer Online-Bank Alpian wechseln, einer Tochtergesellschaft der Intesa Sanpaolo Gruppe. Eine entsprechende Vereinbarung sei von den Verwaltungsräten der beiden Firmen unterzeichnet worden, teilten beide Banken am Dienstag gemeinsam mit. Die Lösung gewähre den Kunden von Radicant auch weiterhin Zugang ...

