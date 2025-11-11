Liestal - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zieht bei ihrer Online-Tochter Radicant nach rund zwei Jahren den Stecker. Nach erfolglosen Verkaufsbemühungen gibt sie die Banklizenz zurück und stellt den Betrieb der verlustbringenden Tochtergesellschaft ein. Die Massnahmen werden auch das Jahresergebnis 2025 der BLKB belasten. Die BLKB hatte bereits Ende September mitgeteilt, dass sie ihr Engagement bei der verlustträchtigen Radicant beenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
