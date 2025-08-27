EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

PANDION schließt neuen Mietvertrag für OFFICEHOME Rise in Düsseldorf



27.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PANDION schließt neuen Mietvertrag für OFFICEHOME Rise in Düsseldorf Mieter ist das Softwareunternehmen IFS Deutschland GmbH

Rund 800 Quadratmeter moderne Büroflächen in zentraler und urbaner Lage

Bezug der Flächen ab Februar 2026 Köln, 27. August 2025 - Der Kölner Projektentwickler PANDION (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat einen neuen Mietvertrag für sein Düsseldorfer Bürogebäude OFFICEHOME Rise an der Völklinger Straße geschlossen. Der langfristige Mieter ist die IFS Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Lösungen für anspruchsvolle Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Dienstleistung und Infrastruktur. Die rund 800 Quadratmeter Mietfläche liegen in einer der oberen Etagen des 17-geschossigen Bürogebäudes, das insgesamt über 35.000 Quadratmeter Mietfläche verfügt. Die Vermittlung des Mietvertrags erfolgte durch Anteon Immobilien. "Diese Vermietung im Hochhaus markiert für uns einen bedeutenden Meilenstein und unterstreicht, dass flexible Raumkonzepte und modernste Ausstattung unterschiedlichste Unternehmen begeistern. Die oberen Etagen verwandeln sich so in gefragte Arbeitsplätze, die einen spürbaren Mehrwert und Inspiration für zukunftsorientiertes Arbeiten bieten. Mit diesem Abschluss sind nun über 50 Prozent der oberirdischen Büroflächen im OFFICEHOME Rise vermietet", so Sebastian Potz, Leiter Entwicklung Gewerbe bei PANDION. "Mit dem neuen Standort in Düsseldorf setzen wir ein klares Zeichen für unsere langfristige Wachstumsstrategie in der DACH-Region. Dabei liegt der Fokus auf unserer Mission, Kundennähe mit exzellenter Arbeitsumgebung zu verbinden", sagt Sebastian Spicker, Managing Director DACH, IFS. Bereits vor der Fertigstellung zählt das OFFICEHOME Rise mehrere namhafte Unternehmen zu seinen zukünftigen Mietern: Ernst & Young wird Ende 2025 erste Flächen beziehen. Jüngst wurde zudem ein Mietvertrag mit dem Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf unterzeichnet. Beide Mieter werden künftig im Sockelbereich des Hochhauses ansässig sein. Das 2022 gestartete Bauprojekt setzt auf höchste Energieeffizienz und Nachhaltigkeit - sichtbar an der angestrebten DGNB-Gold-Zertifizierung, der Einhaltung des BEG-55-Standards sowie der Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie. Ergänzt wird das Konzept durch den Einsatz erneuerbarer Energien und eine leistungsstarke digitale Infrastruktur, die mit WiredScore Platin ausgezeichnet ist. Repräsentativer Firmenstandort in urbaner Lage Mit dem OFFICEHOME Rise entsteht in einer der prominentesten Lagen zwischen Medienhafen und Lorettoviertel ein neues, repräsentatives Bürogebäude, das zeitgemäße Architektur mit erstklassigen Ausstattungsmerkmalen kombiniert. Bereits jetzt prägt das imposante Hochhaus das Düsseldorfer Stadtbild und punktet durch seine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie ein modernes Mobilitätskonzept. Hierzu zählen unter anderem eine gläserne Fahrradstation im Erdgeschoss, E-Ladestationen und Angebote für Car-Sharing. Die Büroeinheiten lassen sich flexibel gestalten und werden durch großzügige Gemeinschaftsflächen ergänzt - darunter ein begrünter Innenhof, ein Dachgarten mit 360-Grad-Panoramablick über Düsseldorf sowie ein eigener Fitnessbereich, der das Arbeitsumfeld zusätzlich aufwertet. Das OFFICEHOME Rise ist Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung: Auf dem benachbarten Grundstück ist mit PANDION NEXT ein Wohnprojekt mit 91 Eigentumswohnungen, einer Kita sowie öffentlich gefördertem Wohnraum für Senior*innen entstanden. Ein begrünter, öffentlicher Boulevard wird beide Projekte nach der Fertigstellung verbinden und zusätzliche Aufenthaltsqualität schaffen. Weitere Informationen unter: www.officehome.de/rise Pressekontakt: PANDION AG

Janina Wickel, Unternehmenskommunikation Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-174

E-Mail: wickel@pandion.de www.pandion.de Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart. Über IFS IFS ist der weltweit führende Anbieter von Industrial AI und Cloud-Business-Software für Unternehmen, die Güter produzieren und vertreiben, Anlagen bauen und betreiben sowie Dienstleistungen erbringen. Auf einer einzigen Plattform vereint IFS seine branchenspezifischen Industrial-AI-Lösungen, verbindet sie durch ein gemeinsames Datenmodell und integriert digitale Innovationen. Unternehmen können damit ihre ganze Stärke genau dann ausspielen, wenn es darauf ankommt: im Moment of Service. Die Branchenexpertise der Mitarbeiter, das wachsende Ökosystem von IFS und das erklärte Ziel, jedem Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, machen IFS zum meistempfohlenen Anbieter auf seinem Gebiet. Über 7.000 Mitarbeiter unterstützen täglich mehr als 7.500 Unternehmen - agil, vertrauenswürdig und kollaborativ. Weitere Informationen: ifs.com



27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

