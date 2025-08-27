von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Röthlisberger, PostFinance hat den Gewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich gesteigert. Der Reingewinn wurde mehr als verdoppelt, der Geschäftserfolg verdreifachte sich auf 134 Millionen Franken. Was führte abgesehen von einem Sondereffekt in der Höhe von 37 Millionen Franken zum guten Resultat? Beat Röthlisberger: PostFinance konnte den Gewinn im ersten Halbjahr 2025 deutlich steigern - neben dem einmaligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab