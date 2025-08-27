Der Wasserstoffmarkt brodelt! Ein bahnbrechender Effizienzrekord bei der Elektrolyse revolutioniert die Produktionskosten. Parallel startet die weltweit erste kommerzielle Wasserstoff-Flugverbindung und beweist die Alltagstauglichkeit der Technologie. Bestätigt wird dieser Boom durch eine europäische Wasserstoff-Auktion, die mit Rekord-Ergebnissen die immense Wettbewerbsfähigkeit von Grünem Wasserstoff unterstreicht. Diese drei kraftvollen Impulse treiben nun auch die etablierten Player an. Besonders im Fokus stehen dabei die Entwicklungen von Nel ASA, dynaCERT und Daimler Truck.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de