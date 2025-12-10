Der Wasserstoff-Sektor erlebt derzeit eine Renaissance, die sich fundamental von der Euphorie der Jahre 2020 und 2021 unterscheidet. Während der erste Hype von Visionen und Power-Point-Präsentationen getrieben war, markiert der Übergang in das Jahr 2026 den Beginn der neuen industriellen Realität. Investoren, die den Sektor über Jahre begleitet haben, erkennen heute eine veränderte Marktdynamik, die weniger auf Hoffnung als auf regulatorischer Klarheit und technologischer Reife basiert. Der "Aktionär" berichtet zu Recht von einem neuen Rückenwind für die Branche. Wir erklären, was verbesserte Rahmenbedingungen und der Marktstart von Großanlagen in Europa für die Aktien von Linde, BASF und dynaCERT bedeuten können.

