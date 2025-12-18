Der Wasserstoff-Sektor tritt 2026 in eine neue Phase ein. Anleger können sich jetzt noch frühzeitig positionieren. Die Rahmenbedingungen haben sich Europa durch ein Matchmaking-Portal für Wasserstoff-Projekte und Fördergelder deutlich verbessert. Die USA locken mit steuerlichen Anreizen für sauberen Wasserstoff. Insgesamt ist der Markt technologisch reifer geworden und immer mehr Großprojekte werden realisiert. Alles spricht für ein Revival von Wasserstoffaktien. Wer hat im nächsten Jahr die Nase vorn?Den vollständigen Artikel lesen ...
