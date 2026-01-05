Die Prognosen der Analysten, Bankhäuser und Investmentprofis für das gestartete neue Jahr 2026 sind vielfältig und die Einschätzungen liegen teils weit auseinander. Während die einen vor einem starken Rückgang in einem überhitzten Markt warnen, sehen andere eine weitere Fortsetzung des Bullenmarktes trotz historischer Höchststände an den Aktienmärkten als unausweichlich an. Wer in der von Unsicherheit geprägten Welt des Geldes aber langfristig seinen Vermögensaufbau bewerkstelligen möchte, der dürfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor