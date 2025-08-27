DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

PORSCHE - Beim Sportwagenhersteller Porsche soll ein Führungswechsel anstehen. Nach Informationen der Wirtschaftswoche hat sich Vorstandschef Oliver Blume entschieden, seinen Posten aufzugeben. Er möchte sich auf seine Aufgabe als Chef des Volkswagen-Konzerns konzentrieren. Wie mehrere Insider berichteten, läuft derzeit die Suche nach einem Nachfolger. Dafür finden Gespräche zwischen Blume, Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, den Vertretern der Eigentümerfamilien Wolfgang Porsche und Hans Michel Piech sowie Betriebsratsvertretern statt. (Wirtschaftswoche)

BAYWA - Der im vergangenen Jahr drohende Zusammenbruch des größten deutschen Agrar- und Baustoffhändlers Baywa ist jetzt auch ein Fall für die Strafjustiz. Die Staatsanwaltschaft München habe ein Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Vorstände eröffnet, teilte der Aufsichtsratsvorsitzende Gregor Scheller am Dienstag den Aktionären auf der Hauptversammlung mit. Es werde geprüft, ob im Jahresabschluss 2023 die Finanzlage korrekt dargestellt worden sei. Die Baywa wurde 2024 mit einer Finanzspritze von Kreditgebern und Eigentümern vor dem Kollaps gerettet. Die Aktionäre forderten einen personellen Neuanfang auch im Aufsichtsrat des Unternehmens. (Handelsblatt, Börsen-Zeitung)

COCA-COLA - Der Deutschlandchef des Getränkeabfüllunternehmens Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), John Galvin, hat mögliche Standortverlagerungen ins Ausland ausgeschlossen und angekündigte Standortschließungen verteidigt. Man habe in den vergangenen fünf Jahren über 600 Millionen Euro in Deutschland investiert, sagte Galvin den Zeitungen der Funke Mediengruppe und antwortete auf die Frage nach möglichen Verlagerungsplänen mit einem klaren "Nein". Gleichzeitig kündigte er an, in diesem Jahr in der Bundesrepublik insgesamt 150 Millionen Euro zu investieren. "Wir sind seit fast 100 Jahren hier und glauben an Deutschland. Der Standort hat viele Vorteile, aber es gibt natürlich auch Probleme", sagte Galvin weiter. Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ist der Abfüller der Coca-Cola-Getränke und produziert bundesweit in 13 Werken mit gut 6.500 Mitarbeitern. (Funke Mediengruppe)

